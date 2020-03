Tchad: trois meilleures élèves du lycée féminin récompensées par l’association Futur team

DISTINCTION – La promotion de l’excellence féminine est le thème de l’association Futur team qui a honoré trois meilleures élèves du lycée féminin ce samedi.

L’événement a lieu dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne (Senafet). La promotion de l’excellence féminine est le thème de ces jeux concours. A l’issue de cette compétition, trois meilleures élèves ont été primées.

Selon Dr Hassan Moussa Mahamat, coordinateur national de Futur Team Tchad, ceci est un geste de motivation. « Nous sommes à notre première activité ici au lycée féminin. Cette première activité nommée Make her smile est une initiative pour encourager les filles à continuer de travailler pour le développement de notre pays car ses filles ont des ambitions et le rêve d’être des médecins des journalistes et bien d’autres cadres du pays.»

Les membres de Futur Team Tchad

L’administration de l’établissement représenté par la proviseure Fatimé Koutou salue l’action des jeunes de l’association Futur team : « J’apprécie l’initiative de l’association Future team qui par ses cadeaux offerts aux meilleures des jeunes filles, les encourage à se mettre au travail pour être des filles excellentes dans différents domaines. »

La première des lauréates avec une moyenne de 16,09 Hababa Ahmat manifeste sa gratitude à l’endroit de l’association : « Je remercie l’association pour ses cadeaux et encouragements, c’est une action qui me va droit au cœur. Je demande aux autres filles de travailler pour relever le défi de l’égalité entre l’homme et la femme. »