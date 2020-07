Tchad : Toumai TV lance officiellement ses programmes

L’univers médiatique tchadien s’élargit. Une télévision nommée Toumai TV voit le jour. La cérémonie de lancement officiel des programmes à cet effet a eu lieu ce 15 juillet, au Cefod.



Renforcer le domaine de l’emploi des jeunes ; rendre service à la population tchadienne et du monde entier est le souci majeur de la Fondation Grand Cœur, initiatrice du projet Toumai TV. C’est une chaine de télévision bilingue qui a pour mission d’informer d’éduquer de sensibiliser et de divertir la population.

Le directeur de Toumai Télévision, Acheck Yacoub Hassan, a saisi l’occasion pour présenter la chaine et ses différents services. «Toumai Tv est une nouvelle expérience de la télévision numérique au Tchad. Elle anticipe déjà sur la migration tant voulue par les autorité de notre pays à se conformer aux exigence de l’heure. Elle est autorisée à fonctionner par la décision n° 011/HAMA/ SG/2000/ comme éditeur de contenus par la Haute Autorité des Médias et de l’ Audiovisuel » a t-il précisé .

Acheck Yacoub Hassan ajoute que c’est une chaine de l’audiovisuel à caractère général, dirigée par une équipe jeune, spécialisée dans les différents domaines de l’audiovisuel. Elle propose des programmes adaptés et diversifiés tout en respectant la ligne éditoriale définie.

La secrétaire générale adjointe de la Fondation Grand Cœur, Khadidja Lamana a rassuré la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel que des mécanismes de contrôle et de suivi sont mis en place pour le respect de l’engagement à remplir le cahier de charges établi. «Le personnel de Toumaï Télévision fera preuve de professionnalisme et respectera les règles d’éthique et de déontologie du métier » a-t-elle déclaré.

Dieudonné Djonabaye, président de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel, félicite la première dame du Tchad, Hinda Deby Itno, tout en lui rappelant les engagements : « la cérémonie qui nous réunit ici est l’aboutissement d’une œuvre, commencée il y a 13 ans par madame Hinda Deby Itno. A cette occasion nous rappelons notre engagement à ses œuvre et souhaitons plein de succès a l’équipe dynamique de Toumai Télévision».