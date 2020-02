Un gros bus et un camion semi-remorque sont entrés en collision entre Bongor et Guelendeng cette nuit du 21 février 2020. Plusieurs morts et blessés sont signalés.

Les autorités locales sont présentement sur place. Les ambulances des 2Mayo-Kebbi, Moulkou et Guelendeng sont mobilisées pour l’évacuation des corps et blessés sur N’Djamena.

Nous y reviendrons en détail.