Tchad : Sokika.com lance officiellement ses activités d’information et de l’économie numérique

MEDIA – Sokika.com, nouvelle plateforme d’information générale a lancé officiellement ses activités le lundi 2 mars à la maison des médias.

Sokika signifie en langue locale tchadienne ‘’Union’’. Cette nouvelle plateforme intègre le cercle fermé des médias en ligne reconnu officiellement par l’instance de régulation des médias avec des nouveautés saisissantes. Au-delà de l’information, Sokika dédie un espace sur son site, offrant la possibilité aux entreprises, annonceurs, commerçants de créer un compte gratuitement afin d’exposer leurs produits.

Des particuliers peuvent à partir de leurs comptes, renseignés leurs profils pour un éventuel recrutement. Le représentant de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel, Ali Mahamat Mbodou a invité les responsables de Sokika à faire preuve du professionnalisme en diffusant des informations fiables et non partisanes.

Pour le directeur de publication, Lhilina Gabriel Balama, son média va jouer un rôle essentiel dans le développement de l’économie numérique au Tchad.