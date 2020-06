Tchad : signature d’une convention tripartite pour la subvention des intrants agricoles

L’Etat tchadien a signé une convention de financement de la subvention pluriannuelle sur les intrants agricoles avec l’Union nationale des producteurs de coton et la Coton Tchad Société nouvelle. La cérémonie a eu lieu aujourd’hui au ministère des Finances et du Budget

Le Tchad a signé ce 5 juin 2020 une convention tripartite avec l’Union nationale des producteurs du coton (UNPCT) et la Coton Tchad Société nouvelle. L’objectif est d’améliorer le pouvoir d’achat, réduire les coûts d’exploitation liés aux intrants d’une part, et d’autre part d’intensifier la culture du coton afin de remettre le Tchad en première position de la production en Afrique.

Le montant de la subvention principale est de 16 507 733 160 francs CFA, reparti sur six campagnes agricoles, de 2018 jusqu’à 2024. Le remboursement de ce financement que la Coton Tchad Société nouvelle est chargée de mobiliser sera opéré sur les impôts et taxes.

Cette convention permettra aux cotonculteurs d’améliorer leurs rendements. Dans ce cadre, il est fixé des droits et obligations ainsi que les termes et conditions applicables à la recherche du financement de la subvention octroyée par l’Etat aux cotonculteurs. Pour le Secrétaire général chargé du commerce et de la communication des cotonculteurs, Ibrahim Mamoud, « cette subvention est un deal entre le président de la République et les cotonculteurs. Ces derniers ont pris l’engagement grâce à cette subvention, d’augmenter de manière soutenue la production jusqu’à ce que le Tchad reprenne sa place de leader dans la production du coton en Afrique ».

Un accord dont le ministre des Finances et du budget, Tahir Hamid Nguilin, représentant l’Etat tchadien se réjouit : « au-delà de la filière traditionnelle coton, je pense que les uns et les autres sont au courant que l’huilerie de Moundou a pris du poil de la bête, elle n’a jamais été aussi performante que cette année, pour cela je vous en félicite ».