Tchad : signature d’une convention de près de 100 millions FCFA avec Development Gateway

COOPÉRATION – Une signature de convention entre le Tchad, représenté par le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Issa Doubragne et Development Gateway a eu lieu le 18 août .

Le Gouvernement tchadien, à travers le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne, et Josh Powell, directeur général de Development Gateway, ont procédé ce 18 août à la signature d’une convention. Celle-ci entre dans le cadre du renforcement de l’efficacité et l’efficience de la coordination tant des ressources que des différents acteurs nationaux et internationaux.

Apres la signature de cette convention, le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne rappelle à l’assistance que cet outil permettra une maitrise des informations sur l’aide extérieure ; une mise à jour de l’ensemble des modules existants tant par les partenaires que les bénéficiaires finaux ; un accès direct de l’outil aux gestionnaires des projets et points focaux des partenaires.

Saleh Hassaballah Waria, directeur général des services de la Coopération et du Développement du MEPDCI précise que la mission de la Plateforme informatisée de Gestion e l’Aide (PGA) est de permettre la centralisation de tous les projets, de coordonner le partenariat avec les autres départements ministériels en charge de Finances.

Rappelons que la PGA est mise en place pour assurer la coordination de l’aide publique au Développement ainsi que le suivi-évaluation de toutes les étapes de la gestion des ressources extérieures. A ce titre, la PGA servira de guichet unique et sera désignée par le gouvernement comme la source officielle d’information sur le flux d’aide au Tchad. cet outil permettra également de produire le document cadre de stratégie de développement, notamment le programme Triennal d’investissement Public qui n’a pas été produit depuis 2016.