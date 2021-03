Tchad : retrait définitif de la délégation de pouvoirs à la Fédération tchadienne de football association

Le retrait de la délégation de pouvoirs à la Fédération tchadienne de football association est définitif. C’est le ministre en charge des sports qui l’a décidé ce 10 mars 2021.



Le 11 décembre 2020, le ministère de la Jeunesse et des Sports, Routouang Christian, a décidé de retirer pour trois mois la délégation de pouvoirs accordée à la Fédération tchadienne de football association. Le ministère avait justifié cette décision par le refus de la fédération de dialoguer avec lui.

Le délai de trois mois était accordé à la fédération pour revoir sa position. Mais le lendemain de cette décision, les dirigeants de la fédération ont organisé une assemblée générale debout dans le hall d’un hôtel pour se faire reconduire à leurs fonctions.

Le ministère en charge des sports avait prévenu à l’époque qu’à l’expiration de la décision du retrait provisoire, le retrait définitif va être systématique. C’est la sentence que vient de prononcer ce 10 mars, par arrêté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Donga Christian. « Il formellement interdit à la ladite Fédération d’organiser ou de participer aux différentes rencontres ( Seminaires, stages, réunions, compétitions, assemblées générales, etc.) internationales et d’organiser ou de participer à toute autre compétition ou manifestation à l’échelle nationale ou internationale au nom du Tchad », précise le document.