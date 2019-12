Tchad : qui sont les lauréats d’Entreprendre 2020 ?

ENTREPRENEURIAT – La messe de l’entrepreneuriat a pris fin le 28 décembre à N’Djamena. Elle a été accompagnée de la récompense de trois projets de la compétition Face the Sao.

Le rideau est tiré. #Entreprendre 2020 a fermé ses portes à N’Djamena le 28 décembre. Ouvert le 27 décembre, deux jours ont permis à plus de 1 000 jeunes d’être formés dans le domaine de l’entrepreneuriat mais aussi de faire du réseautage avec les experts, chefs d’entreprises du Tchad et d’ailleurs venus pour l’événement.

Différentes thématiques ont été abordées entre autres le rôle l’économie dans une nation, le startup nation. Des spécialistes chevronnés étaient à la présentation dont le president d’honneur de la Génération ABCD Succès Masra, Afrodiste de K-lab, Cedric etc.

#Entreprendre 2020, c’était aussi une compétition dénommée « Face the Sao ». Pour cette compétition, 69 porteurs de projets se sont inscrits. Pour la phase de présélection, seulement 21 projets ont été retenus. Une compétition interne a été organisée où enfin cinq projets étaient retenus pour la finale qui a eu lieu ce jour 28 décembre.

Les cinq projets sont notamment Chronos food, Toum Baladna, Kitana application Ludo, team napp beauté et bio-cube. Après une rude compétition, trois projets ont été déclarés gagnants.

Le projet Toum baladna présenté par Fatimé Adaka vient en troisième position et remporte une enveloppe de 500 000 francs CFA. Après vient la Team napp, la beauté naturelle présenté par Houessou Joelle. Celui-ci remporte une enveloppe de 750 000 francs CFA. Et enfin vient le projet Kitana application ludo présenté par Ismael djekalé. Le premier lauréat d’entreprendre 2020 rentre avec un accompagnement de 1 000 000 de francs CFA.

Membre du Comité d’organisation d’Entreprendre 2020

Credit Photo : Tchadinfos/ Adelph

Le quatrième et cinquième projets ont reçu un accompagnement d’un partenaire de l’événement. Chronos food a recu 100 000 francs CFA et Bio-cube, 200 000 francs CFA. Un accompagnement de l’incubateur de la Génération ABCD « The Builders » à tous les finalistes sera à la clé.

Clôturant les activités, le président de la génération Any Body can Dream Andreas Komato se félicite de la réussite de cette messe de entrepreneuriat. « Entreprendre depuis déjà trois éditions n’a jamais eu du sponsor officiel, ni de partenariat. Ce n’est que quelque bonne volonté qui soutiennent cet événement. Mais demandez à ceux qui étaient là aux deux premières éditions, ils vous diront qu’Entreprendre 2020 est une réussite. »

Dans une ambiance conviviale, Entreprendre 2020 prend fin. Vivement la prochaine édition pour une année entrepreneuriale de la jeunesse tchadienne.