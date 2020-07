Tchad : Prestabist et Ilnet télécom fournisseurs d’accès internet démantelées par l’ARCEP

INTERNET : deux entreprises fournisseurs d’accès à l’internet ont été démantelées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), d’exercice illégale selon la loi et les textes en vigueurs de la télécommunication au Tchad, ce 30 juin.

Prestabist Télécom, et Ilnet Télécom, entreprises fournisseurs d’accès à internet ont été démantelées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes l’ARCEP d’exercice l’illégale selon la loi et les textes en vigueurs de la télécommunication au Tchad. C’est après une décente au terrain du directeur générale adjoint, Youssouf Mahamat saleh et son équipe. Une opération qui fait suite à une mission diligentée par la direction de l’ARCEP, dans la capitale tchadienne faisant état de déploiement sans autorisation de la fibre optique par certains fournisseurs d’accès à internet.

Selon le directeur générale adjoint de l’ARCEP, Youssouf Mahamat saleh il faut rappeler aux entreprises fournisseurs d’accès à internet qu’il faut se conformer à la loi, et textes en vigueurs dans le secteur de la télécommunication. « N’importe qui ne peut pas se lever et décider de se déployer dans la ville, y’a une autorité qui s’occupe de ce secteur. Mais ce n’est pas pour autant qu’il est trop tard qu’on puisse s’asseoir avec eux pour trouver des solutions afin qu’elles sortent de l’illégalité »

Pour le directeur générale adjoint, S’ils continuent dans ce sens, il y’aura des sanctions comme prévue dans nos textes en vigueurs. « C’est aussi un moment pour nous de fixer nos règles comme le veulent nos institutions », et appel tout le monde à se conformer. « Je tiens à rappeler aujourd’hui que les seule qui ont la licence leur permettant d’exercer sont : le Groupe Sotel Tchad, et Souda-Tchad » indique-t-il. Il de poursuivre qu’il y’a 20 entreprises fournisseurs d’accès à l’internet reconnu par l’ARCEP, deux qui viennent d’être démantelées et il y’a encore d’autres fournisseurs d’accès à l’internet soupçonnées d’être dans l’illégalité. L’opération de démantèlement durera 10 jours à compter d’aujourd’hui a-t-il fait savoir.