Tchad : première rencontre du comité de pilotage du programme Youth Conneckt

Société : le comité de pilotage du programme Youth Conneckt, a organisé ce 18 décembre , dans un hôtel de la place, sa première rencontre.



Le comité de pilotage du programme Youth Conneckt s’est réuni ce 18 décembre. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la présentation et la validation de la feuille de route et des termes de référence de sa consultation nationale pour la mise en œuvre de son programme.

Dans sa présentation,Outman Abderrahman Hamdane, point focal du programme Youth Conneckt Tchad, a mis l’accent sur l’intérêt de ce projet pour la jeunesse tchadienne. <<la plateforme de Youth connekt couvre les jeunes femmes et hommes de 15 à 35 ans et leur permet de se connecter avec les leaders, les personnes modèles, compétentes et ressources afin de promouvoir l’emploi et les opportunités entrepreneuriales>>, indique-t-il.

Pour Passalet Lazaki, directeur général du ministère de la jeunesse et des sports et représentant du ministre, ce projet qui vise 12 provinces du Tchad est une initiative qui est encouragée par le gouvernement tchadien. C’est dans ce sens que, souligne-t-il, les pouvoirs publics, font du développement de la jeunesse la préoccupation de l’Etat. Ainsi, ”plusieurs programmes ont été initiés par le gouvernement pour accompagner la jeunesse”, indique-t-il.

Le programme Youth Conneckt est une initiative lancée en 2012 par le gouvernement rwandais et le Programme des Nations-unies pour le développement (PNUD). Il vise à connecter des jeunes à diverses opportunités socioéconomiques, civiques et politiques.