Tchad : plus de 19 000 candidats se jettent à l’eau ce 17 septembre pour le second tour du bac

BACCALAUREAT 2020 – Ils sont 19 443 candidats, toutes séries confondues, admissibles au baccalauréat session d’août 2020. Ce jeudi, 17 septembre, ils retrouveront les salles d’examen. Tchadinfos a fait le tour de quelques centres de composition pour rencontrer les candidats.

Ils ont tout au plus deux jours pour composer la seconde session du baccalauréat 2020. L’annonce du deuxième tour par le président du jury a déclenché la reprise des entrainements par les admissibles. Les dernières révisions des cours sont organisées par les candidats en groupe ou de manière individuelle. Ainsi, les enceintes de certains lycées sont prises d’assaut par les candidats qui se préparent activement à affronter les épreuves. D’autres par contre se préparent chez eux.

« Je pense que si je suis revenue au deuxième tour, c’est dû aux épreuves des mathématiques et de philosophie mais cette fois-ci, je me prépare bien pour les aborder. On compte composer demain dans le calme et avec l’aide de Dieu, tout va aller pour le mieux. On va fournir beaucoup d’effort et nous sommes prêts », fait comprendre Khadidja Youssouf Ali élève en Terminale A4 au lycée Felix Eboué.



Visiblement, ils sont tous prêts à attaquer les épreuves de la deuxième session. « Ça va aller inch’Allah, parce qu’on est prêt et on a tout préparé. On fera de notre mieux cette fois-ci. Le reste on compte sur Dieu », affirme Brahim Betoudji, élève de la série littéraire.

Djissemta Viviane promet de s’en sortir aussi de cette session. « Je me prépare bien afin de composer le second tour pour ne pas échouer cette fois-ci encore. Sinon, je suis prête. Je reconnais mes erreurs au premier tour. C’est en mathématiques que j’ai buté. C’est pour cela que je suis revenue au 2ème tour », confie-t-elle.

Pour rappel, sur 87 000 candidats à la première session d’août, seulement 20% ont été déclarés admis d’office.