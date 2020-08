Tchad : participez au programme d’accélération ‘’The Fonder Institute’’

Le programme d’accélération ‘’The Fonder Institute’’ basé à Silicon Valley aux Etats-Unis, lance pour la première fois, son accélérateur des Startup à N’Djaména. C’est un programme pour aider à créer 20 entreprises technologiques prometteuses par an dans la capitale tchadienne.

Founder Institute (FI.co) est le plus grand accélérateur des startups en pré-amorçage au monde. Il a annoncé le lancement officiel de son nouveau chapitre à N’Djaména.

Dans le cadre du programme, les entrepreneurs et les équipes en démarrage développent leurs entreprises aux côtés d’un réseau de soutien d’experts en démarrage qui partagent leur succès grâce à un processus de création d’entreprise structuré et stimulant qui a aidé les anciens du programme à lever plus de 950 millions de dollars.

‘’N’Djamena Founder Institute’’ organisera une série d’événements de démarrage en ligne gratuits où les participants pourront apprendre à créer une entreprise et en savoir plus sur le programme. Lien de participation https://fi.co/join

Qui gère le chapitre N’Djaména ?

Le co-fondateur de WenakLabs, Abdeslam Safi, Chukwuemeka Fred Agbata Jnr (Co-fondateur, GoDo Hub) et Youssouf Ali Mbodou co-fondateur de Kouran Jabo sont les responsables du lancement de ‘’Founder Institute à N’Djamena’’.

En outre, bon nombre des principaux investisseurs, fondateurs et dirigeants des startups de basés à N’Djaména ont exprimé leur intérêt pour le mentorat des entrepreneurs dans le cadre du programme :

• Abdel Nasser Daouad Kinefour: Responsable de programme, WenakLabs

• Abdelgader Abderamane Ko Ko: Fondateur de Géomena

• Abdoulaye Mahamat Abdeldjelil: Fondateur, HP Tchad

• Achta Elimi: Fondatrice, Taleta

• Adam Ismail Fondateur TWM

• Aicha Adoum Abdoulaye: Foundatrice, Reindos Technologies

• Cedric Atangana: Foundateur, We Cash Up

• Constance Beuleu: Foundatrice, Rafetena

• Fadoul Hissein Abba: FabManager, WenakLabs

• Falmata Hassane Awada: Co-Foundatrice, Sahitna

• Hamid Khayar: Foundateur, Chad Innovation Hub

• Idriss Ahmat Dout: co-fondateur, Kouran Jabo

• Israel Djonobaye: Foundateur, iPLUS

• Mahamat Issa Abakar: Foundateur, Dron Africa

• Mamadou Djimtebaye: Foundateur, Open Union

• Mohamed Christian: Foundateur, Startup Zone

• Nair Abakar: Foundateur, Darna Tchad

• Safia Youssouf: Foundatrice, Smart Villagge

• Salim Azim: Co-Foudanteur, WenakLabs

• Sandrine Naguertiga: Foundatrice, Afroptimiste

Les opportunités qu’offre le programme

Le programme d’accélérateur des startups en pré amorçage du Founder Institute N’Djaména Virtual 2020 commence le 27 septembre 2020. Si vous êtes des entrepreneurs motivés en début de carrière et souhaitez créer des solutions pour l’avenir , vous :

• Obtenez des commentaires constants et des échanges régulières (offices hours) avec plus de 50 mentors de NDjamena, investisseurs et entrepreneurs ;

• Progressez rapidement votre idée d’entreprise en utilisant un processus structuré et éprouvé pour obtenir une traction et un financement, ces processus ont aidé les anciens à créer d’excellents produits et à lever plus de 950 millions de dollars en financement ;

• Accédez rapidement à la phase suivante (post-programmes), y compris Funding Lab, pour continuer à bénéficier du soutien d’experts pour les années à venir ;

• Élargissez votre réseau de soutien pour inclure des fondateurs de startups, des PDG et des investisseurs à travers un réseau mondial de plus de 4 000 anciens du programme et plus de 14 000 mentors du Founder Institute dans plus de 185 villes.

Toute personne intéressée peut postuler au ‘’NDjamena Virtual 2020 Founder Institute’’ à l’adresse « http://fi.co/apply/ndjamena », et ceux qui postulent avant la date limite de candidature anticipée (30/08/2020) sont éligibles à des tarifs réduits.

En savoir plus sur le Founder Institute sur FI.co

Founder Institute (FI.co) est le plus grand accélérateur des startups en pré-amorçage au monde. Dans le cadre du programme, les entrepreneurs et les équipes en démarrage développent leur entreprise aux côtés d’un réseau de soutien essentiel d’experts en démarrage qui partagent leur succès, et grâce à un processus de création d’entreprise structuré et stimulant qui a aidé les anciens à lever plus de 950 millions de dollars. Les dirigeants des startups à la croissance la plus rapide au monde ont utilisé le Founder Institute pour lever des fonds, se lancer dans des accélérateurs de seed, générer de la traction, recruter une équipe, créer un produit, passer d’employé à entrepreneur, et plus encore. Basé dans la Silicon Valley et avec des sections dans 185 villes et 65 pays, la mission du Founder Institute est de mondialiser la Silicon Valley et de permettre aux entrepreneurs talentueux et motivés de créer des entreprises qui créeront un million de nouveaux emplois.

L’Institut Fondateur a été fondé en 2009 par Adeo Ressi et Jonathan Greechan. Il est géré à partir de Palo Alto, en Californie.