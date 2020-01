Tchad : ouverture d’une salle de jeux dénommée “Maracana Arena”

DIVERTISSEMENT – Une salle de jeu dénommée « Maracana Arena » vient d’être inaugurée par le maire 1er adjoint de la ville de N’Djamena, Oumar Gana Abakar. Construite juste derrière le terrain de football du quartier Klemat, cette salle de jeu se veut un cadre de retrouvailles de tous les fils du Tchad.

“En faisant ce choix, nous voudrions faire passer un message, qu’ici au Tchad et dans cet endroit, on se regroupe pour s’unir et non pour combattre, on se regroupe dans la paix et non dans la violence. On se regroupe pour jouer au foot ! Cette salle de jeux est donc une suite logique du terrain, il s’y trouve des vestiaires et des douches pour permettre aux joueurs de déposer leurs affaires personnelles et de prendre un bon bain après des heures d’intenses activités”, a expliqué l’initiateur.

Cette salle de jeux dispose des consoles de jeux de la dernière génération, une table de billard et d’autres appareils.

Cet espace qui était il y a trois ans, un dépotoir d’ordures est devenu un lieu attractif et vivant.