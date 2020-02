Tchad : N’Djamena Hebdo fête ses 30 ans

MEDIA – Le journal N’Djamena Hebdo célèbrera son 30e anniversaire du 26 au 28 mars 2020. L’annonce est faite ce lundi par le comité d’organisation ce lundi 17 février.

Pour commémorer les 30 années d’existence du journal N’Djamena Hebdo (NDJH), le comité d’organisation a retenu les dates du 26, 27 et 28 mars 2020. C’est dans cette optique que le comité d’organisation, par la voix de son président Dr Yemadji Ndiekhor a réuni ce 17 février à la maison des médias des journalistes pour annoncer la nouvelle. Avant la déclaration du comité d’organisation, une minute de silence est observée par les journalistes et invités venus pour la circonstance, en mémoire du directeur de publication, Jean Claude Nekim, décédé en décembre 2019 et d’autres regrettés qui ont travaillé à NDJH.

Pendant ces 3 jours, des plateaux radio-télévisés, une journée portes-ouvertes des locaux du journal, des rencontres d’échanges, une soirée de gala seront organisés.

Créé en octobre 1989, le journal N’Djamena Hebdo est l’un des premiers organes de la presse écrite privée au Tchad. Sous le régime de l’ex président Hissein Habré, NDJH s’est vu imposer une ligne éditoriale à caractère exclusivement sportif et publicitaire. Ce dinosaure de la presse s’est vite retourné à sa vocation première : traiter de l’information générale, faire des analyses. Comme pionnier de la presse libre au Tchad. Il aura pour devise « la liberté de la presse est un droit ; l’obligation, c’est la responsabilité ».