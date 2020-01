Tchad : N2A Nteguil chante « Akouma dérangé » en rapport avec l’augmentation du prix des bières

MUSIQUE – Suite aux deux jours de fermeture des bars sur toute l’étendue du territoire, l’artiste musicien N2A Nteguil a sorti un titre « Akouma dérangé ». Un son qui résume la souffrance de la population et interpelle le gouvernement à revenir à la raison.

« L’année vient de commencer mais qu’est ce qui n’a pas marché ? », s’interroge dès le début du son N2A Nteguil alias Son excellence Balamsia.

L’artiste N2A a sorti une nouveauté le mercredi 8 janvier 2020 pendant qu’une grève s’observe dans les débits de boissons sur toute l’étendue du territoire national tchadien. Nommé « Akouma dérangé », le titre express de l’artiste, chanté en arabe local et francais, vient relater la peine de la population tchadienne en ce moment de crise.

« Ils ont déconné, Akouma dérangé. La loi de finances est votée, pas de rétablissement de salaire ni d’augmentation de salaire mais augmentation des billets, Akouma même veut chercher trop de problème », crie le Balamsia. « C’est parce que la population ne dit rien que les autorités (akouma) continuent ainsi ? », se demande-t-il.

Selon lui, il n’est plus question d’accepter cette torture. « Ils ont adopté les taxes sur les crédits, on n’a rien dit. Avec l’abattement de salaire aussi, nous n’avons rien dit. Maintenant, c’est la bière qui nous console là que vous voulez encore taxer ? Non, c’est de trop », s’insurge l’artiste dans sa chanson. « C’est un abus de confiance. »

L’artiste poursuit, d’un ton satirique, en parlant des conséquences de cette décision. « On envoie les gens aux sachets (alcool frelaté), bref à l’alcool qui sera nuisible à la santé de l’homme. On pousse d’aucuns à sacrifier les foyers des familles. » Au Tchad, le pouvoir d’achat moyen d’un Tchadien à environ 500 francs CFA par jour. Et avec la crise qui sévit au pays depuis cinq ans, la situation est encore plus dure. Voir une telle augmentation dans ce contexte ne fait que révolter l’artiste.