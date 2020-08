Tchad : Mbaïlassem Gérard, plus de 30 ans avec et contre la poliomyélite

Quarantaine révolue, Mbaïlassem Gérard, président de l’association d’entraide des handicapés physiques au Tchad (AEHPT) manifeste sa joie après que l’OMS ait annoncé la la “la fin de la Polio” en Afrique. «C’est une victoire», commente-t-il.

Agé d’à peine 2 ans, l’actuel président de l’AEHPT a été atteint de la Poliomyélite. Il a perdu la motricité de ses membres inférieurs. Il doit désormais vivre avec ce handicap mais accepter aussi au quotidien, le mépris et le rejet de son entourage. Dans les salles de classe, certains camarades refusent de partager leurs tables avec lui. Avec le soutien des parents et son courage, le jeune poursuit sa scolarisation. Aujourd’hui, malgré les déceptions et les superstitions, il est enseignant, donc formateur.

L’Afrique est déclarée libre de ce virus sauvage, «mais il ne faut pas se laisser surprendre par une autre forme de polio. Je ne suis pas en train de douter mais j’essaie d’appeler tous les africains à être vigilants pour que cette maladie ne puisse pas revenir», conseille-t-il.

A travers le monde, beaucoup de personnes vivent avec les séquelles irréversibles de cette maladie qui les condamne à vie. Des victimes qui, selon la spécificité de leurs communautés vivent dans des conditions difficiles. Certains au début de leur handicap sont mêmes considérés comme un mauvais sort jeté sur la famille. pour ces nombreuses victimes, Mbaïlassem Gérard plaide pour que l’OMS et ses partenaires puissent se mobiliser pour l’amélioration de leurs conditions de vie. « Il y’a des petits enfants et il y’a aussi des grands. Il faut que quelque choses soit faite pour que ces victimes, ceux qui portent les séquelles ne puissent pas vivre le calvaire», plaide-t-il.