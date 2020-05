Tchad : Mahamat Ramadan ou le parcours exemplaire d’un jeune JRI

MEDIAS – Mahamat Ramadane est l’un des rares jeunes Journalistes Reporters d’Images (JRI) qui fait la fierté du métier au Tchad. En seulement 8 ans de carrière, il a un parcours couronné de succès et exemplarité. Tchadinfos vous propose son portrait.

Avant d’intégrer la rédaction de la chaîne panafricaine AFRICA 24 Télévision en tant Journaliste Reporter d’Images, le jeune journaliste tchadien Mahamat Ramadane s’est déjà fait remarquer au niveau national par son professionnalisme et par sa plume engagée.

Il a commencé sa carrière de journaliste en 2012, en tant que reporter au journal Alwihda Info. Puis, il est nommé successivement Rédacteur en chef et Directeur de publication de ce même organe en 2014. Son envie de se perfectionner l’a conduit à s’inscrire en Master à l’Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication de Dakar au Sénégal.

C’est donc à Dakar qu’il intègre la rédaction de la chaîne panafricaine AFRICA 24 Télévision en 2016 en tant que JRI. Dans la même année, le jeune tchadien a été envoyé dans plusieurs pays africains pour couvrir les élections présidentielles. En avril 2016, il est redéployé à N’Djamena pour couvrir l’élection présidentielle puis maintenu en tant que correspondant permanent au Tchad.

Aujourd’hui, Mahamat Ramadan fait la fierté du Tchad en exerçant avec passion son métier, celui d’informer le continent africain et le monde. Passionné des actualités internationales, des sciences et des technologies, il contribue activement à la promotion des jeunes entrepreneurs tchadiens sur la chaîne panafricaine. Très ouvert aux débats et très proche de ses confrères, le jeune continue à se perfectionner et n’hésite pas à répondre aux sollicitations des jeunes stagiaires du métier.

Le JRI Mahamat Ramadan

Il a participé a plusieurs seminaires, sommets de haut niveau et des formations de perfectionnement dans plusieurs pays africains et européens. Son envie d’apprendre un peu plus chaque jour l’a conduit à s’inscrire en master en 2019 à l’université Yaoundé II. Cette fois, pour une autre filière que le journalisme, notamment le Droit des affaires et commerce international.

Rappelons que le jeune journaliste Mahamat Ramadan est diplômé de master en JRI à l’Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication de Dakar au Sénégal, d’une licence en sciences et techniques de l’information et de la communication de l’Université de N’Djamena et d’une licence professionnelle en multimédias et audiovisuel, option production et réalisation de l’Institut National des sciences et techniques d’Abéché.