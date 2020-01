La Convention tchadienne pour la défense des droits de l’Homme vient d’annoncer via sa page Facebook que son secrétaire général Mahamat Nour Ibedou est libéré ce mercredi 8 janvier 2020.

Arrêté le 3 décembre 2019 et inculpé pour meurtre et complicité de meurtre, Mahamat Nour Ibedou a été déféré à la maison d’arrêt d’Amsinéné. Contactée, son avocat Me Delphine Djiraibé confirme l’information. Selon elle, le juge d’instruction a rendu son ordonnance et un non-lieu a été prononcé.