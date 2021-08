Tchad: Madedjé Rolantine, la “cureuse” de caniveaux compte créer une association pour continuer son œuvre

PORTRAIT – Au Tchad, voir une femme exercer le travail de curage de caniveaux est une chose rare. Mais dame Madedjé Rolantine, se donne le courage en le faisant et compte créer une association de curage de caniveaux. Qui est-elle?

C’est au quartier Paris-Congo, dans le 6ème arrondissement de N’Djamena que Madedje Rolantine nous reçoit. ’’Veuillez vous asseoir’’, puis un gobelet d’eau. Autour d’elle, des chaises, tables. C’est là qu’elle a grandi avec sa grand-mère et y vit toujours.

Beaucoup d’internautes ont vu circuler l’image de cette mère de quatre enfants, cureuse de caniveaux mais ignorent qui elle est. ’’C’est moi, (sourire), Madedje Rolantine, celui qui veut me connaître va me chercher’’, lance-t-elle. Elle observe un silence et accepte de s’ouvrir à nous.

Assise sur une chaise, la dame au teint brun raconte comment elle est arrivée à réaliser des travaux de curage de caniveaux. Une idée qui lui est arrivée suite à un constat relatif à l’insalubrité dans le quartier. “J’ai commencé dans les écoles, mosquées, églises, et autres lieux. Je rassemblais les jeunes garçons de mon quartier et je leur disais de venir enlever les herbes et nettoyer les lieux“. Malgré la résistance de certains jeunes, Rolantine les convainc à nettoyer le quartier.

Ce geste, la femme originaire de Bessao, une localité située au sud du Tchad, l’a posé pour la première fois en octobre 2020, quand les eaux de pluie empêchaient une grande partie d’élèves de reprendre les cours. Peu après, elle élargit son champs d’action et draine une équipe composée de jeunes garçons derrière elle.

A 41 ans, Rolantine se lance dans le balayage des quartiers et cure des caniveaux sans pour autant attendre quelque chose en retour. “Avec les enfants, nous avons travaillé dans beaucoup de lieux sans recevoir en retour quelque chose. C’était notre volonté“, souligne-t-elle. Sans matériels de travail, elle s’efforce à rendre son environnement sain. “On quémandait des matériels pour travailler parce qu’on n’avait aucun matériel. Nous voulons que notre environnement soit propre. C’est notre objectif“. La “cureuse” de caniveaux se fait connaître. La commune du sixième arrondissement sollicite son service.

La fille de Raneyal Todjane et Daradje Roland raconte qu’en faisant ce travail, son entourage l’insultait. Mais pour elle le travail n’a pas de sexe. “La semaine passée, un groupe d’homme m’a appelé pour couler des dalles. Je suis allée faire. À la fin de la journée, ils m’ont donné mon argent. Et si je reste à la maison pour demander, qui me donnera” ? S’interroge-t-elle.

Le rêve brisé

Pourtant, dans son enfance, Rolantine avait pour rêve de faire des hautes études. C’est en classe de 5eme qu’elle verra son aventure s’arrêter. Cela pour des raisons de mariage. “Nous les filles d’aujourd’hui (sourire) aimons nous marier. Je me suis mariée tôt et je n’ai pas pu continuer“.

À présent, Rolantine use du balayage et curage des caniveaux pour obtenir sa pitance journalière. Une activité qui selon elle, lui permet de pourvoir à ses besoins vitaux, de payer le loyer et inscrire ses enfants à l’école. “Quand je bossais avec les garçons, des usagers m’encourageaient avec des billets de banques“, nous confie-t-elle.

La reconnaissance

Le 14 août, le maire de la ville de N’Djaména, Ali Haroun a identifié la “cureuse” de caniveaux et l’a récompensée. Des brouettes, pelles, pioche, gants et autres matériels ont été offerts à Rolantine. Elle souhaite dans les jours à venir créer une association. Elle sera ouverte à tous les jeunes débrouillards volontaires hommes et femmes. “C’est une initiative pour qu’à la prochaine saison des pluies, la mairie me confie des quartiers à rendre propre“.