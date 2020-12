Tchad: l’université Emi Koussi immatricule 1086 nouvelles recrues

Formation : la cérémonie d’immatriculation des nouveaux étudiants de l’université Emi Koussi, a eu lieu ce 23 décembre au palais du 15 janvier.



La 10eme édition d’immatriculation de nouvelles recrues de l’université Emi Koussi est organisée ce 23 décembre. Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de l’engagement de ces nouveaux etudiants pour le respect des textes qui régissent la ”bonne marche” de l’université Emi Koussi .



Ils sont au nombre de 1086 étudiants à s’engager et recevoir les numéros d’immatriculation lors de cette cérémonie. Dr Beassem Casimir , président de ladite université, a saisi l’occasion pour féliciter les nouvelles recrues et les encourager à être brillant et travailleur. << Je félicite les nouvelles recrues de l’université et les encourage de persévérer dans le travail, pour atteindre le sommet du savoir. Il faut des sacrifices, fournir des efforts et avoir une méthode précise, être concentré et surtout avoir de la volonté>>, conseille-t-il.



Telguidimbaye Denon Yvette, représentante du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, félicite ces étudiants qui intègrent nouvellement l’université Emi Koussi. Elle les exhorte à travailler pour continuer à faire briller l’image des ressortissants de cette université sur le plan international.