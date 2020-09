Tchad : L’Union des jeunes musulmans et chrétiens appelle à la paix et à la cohabitation pacifique

SOCIÉTÉ – L’Union nationale des jeunes chrétiens et musulmans (UNJCM) du Tchad manifeste son envie de vivre dans la cohabitation pacifique. C’est dans le cadre de la journée internationale de la paix, que le monde célèbre chaque 21 septembre.

L’objectif de cette célébration, selon l’UNJCM, est de voir un Tchad en paix pour un développement durable. « La paix n’est jamais un acquis éternel, mais elle est une construction de tous. Être artisan de paix c’est avoir un sens de pardon et de tolérance, c’est épouser les valeurs de partage, de dialogue et de solidarité » affirme Djiramadji Roland, président national de l’Union nationale des jeunes musulmans et chrétiens du Tchad.

Placée sous le thème « Façonner la paix ensemble », cette journée est une opportunité pour l’UNJMCT d’organiser les sensibilisations et plaidoyers en faveur de la paix. Djimramadji Roland saisit l’occasion pour féliciter les efforts du gouvernement qui vont dans le sens de la recherche de la paix au Tchad. «Apres des décennies de périodes sombres qu’a traversées notre pays, le peuple tchadien amorce une ère de paix ces dernières années grâce aux efforts fournis par le président de la République Idriss Deby Itno, à travers le dialogue politique et social permanent » souligne-t-il.

Pour une véritable paix en milieu jeune, l’UNJMCT sollicite l’implication des leaders religieux notamment la Conférence épiscopale du Tchad, le Conseil supérieur des affaires islamique et l’Entente des églises évangélique au Tchad, entre autres de s’impliquer pleinement à aider la jeunesse tchadienne à trouver définitivement la solution à la crise.

L’Union demande également au ministère de la Jeunesse et des Sports de promouvoir la politique d’unité et non de division entre la jeunesse en levant tout obstacle à l’installation du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse tchadienne, élu lors du dernier congrès.