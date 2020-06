Tchad : l’Unesco organise trois formations à l’attention des enseignants

EDUCATION – Le 24 juin, le ministère de l’Education, avec l’appui de l’Unesco, a organisé une série de trois formations destinées aux enseignants. Ces formations visent à renforcer la résilience du système éducatif au Tchad en cette période de Covid-19.

Le système éducatif tchadien est durement frappé par la pandémie du coronavirus. C’est pour atténuer les effets de cette maladie et renforcer la résilience du système éducatif tchadien que ces formations ont été élaborées. Il s’agit des formations en technique d’identification, de planification et de conception des situations d’apprentissage. Elles visent les élèves-instituteurs des Ecoles normales d’instituteurs, des encadreurs pédagogiques et des apprenants des centres d’alphabétisation, de formation professionnelle et d’Education de base non formelle.

Conçues avec l’appui de l’Unesco, à travers le Programme de développement des capacités pour l’éducation (CapED), ces formations s’inscrivent dans le cadre du Plan de réponse nationale du secteur éducation à l’épidémie de Covid19 au Tchad (PRNSE C19).

A travers ces formations, le ministère de l’Education et l’Unesco recherchent des moyens et des stratégies pour renforcer la résilience du système éducatif en prévision d’autres pandémies ou catastrophes. L’antenne Unesco de N’Djamena, précise que les travaux seront essentiellement axés sur « la production des ressources pédagogiques pour l’Enseignement formel, la formation continue des enseignants. Il faut y ajouter l’élaboration de situations d’apprentissage en sept (07) langues nationales tchadiennes pour l’alphabétisation des adultes et l’éducation de base non formelle des adolescent(e)s de 9 à 14 ans ».

