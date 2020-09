Tchad : l’UNDR vient en aide aux sinistrés des inondations

Le bureau exécutif de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau ( UNDR) a fait ce matin du 5 septembre, un don constitué de vivres aux sinistrés des inondations de la commune du 7ème et celle du 9ème arrondissement.

C’est en tout 100 sacs de riz de 25kg, 100 bidons d’huile de 5 litres et 100 sacs de sucres de 10 kg qui sont remis à ces ménages démunis. Victimes des inondations, ces ménages ont pour abris les salles de classe du lycée de Walia et celui d’Amtoukoui. Une situation qui ne laisse pas indifférente l’UNDR.

Au lycée de Walia situé dans la commune du 9ème arrondissement, ils sont plus de 500 personnes à recevoir 93 sacs de riz, 93 sacs de sucre et 93 bidons d’huile. Quant au lycée d’Amtoukoui, 8 ménages recensés reçoivent 7 sacs de riz, 7 sacs de sucre et 7 bidons d’huile.

Tout en appréciant ce geste, ces sinistrés appellent les personnes de bonne volonté à les venir en aide car disent-ils, en plus de la faim, ils sont victimes de diverses maladies dont le paludisme. Certains sinistrés rencontrés témoignent que les vivres reçus précédemment prennent nuitamment des directions inconnues. A ce sujet, le parti à la calebasse appelle les uns et les autres à une distribution équitable de ce don.

Malgré les moyens limités, dit Abderahim Awat, 2eme Vice-président de l’UNDR, le parti fera de son mieux pour assister d’autres sinistrés.

NDALET POHOL-GAMO