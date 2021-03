Tchad: l’UJT interpelle les services de sécurité publique et le procureur pour retrouver le journaliste, Dabesne Moïse

L’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), interpelle, dans un communiqué de presse, les services de sécurité et le Procureur de la République, à mener une enquête pour retrouver le journaliste, Dabesne Moïse, disparu, depuis le 25 mars, et se réserve le droit de mener des actions citoyennes à cette fin.



La disparition du journaliste du journal Tchadinfos.com, depuis le 25 mars, ne cesse d’inquiéter sa famille professionnelle. Dans un communiqué de presse signé par son président Abbas Mahmoud Tahir ce mardi 30 mars, l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT) déclare que cette situation ne préoccupe pas seulement la famille biologique de ce journaliste mais, toutes les plateformes professionnelles des médias.



Dans sa mission de défense des intérêts moraux et matériels des journalistes, l’UJT interpelle les services de sécurité publique et le procureur de la République à se saisir de cette affaire afin de mener une enquête pour retrouver le journaliste et le déférer au parquet si une charge quelconque pèse sur lui.



L’UJT se réserve en outre le droit de mener des actions citoyennes, en saisissant ses partenaires régionaux, sous-régionaux et internationaux pour que toute la lumière soit faite sur cette “pratique moyenâgeuse”.