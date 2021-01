Tchad : L’UJT demande à tous les médias de ne pas baisser la garde dans la lutte contre le coronavirus

L’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), dans un communiqué de presse publié ce 9 janvier, se réjouit de la prise en compte du statut des journalistes dans le décret portant prorogation du confinement de la ville de N’Djamena. Cela, suite à sa réclamation et la participation de son président à la réunion de haut niveau du Comité de gestion de la crise sanitaire.

Dans le communiqué, l’UJT demande avec insistance aux forces de défense et de sécurité en charge de l’application des mesures contre la propagation de la pandémie de Covid-19 de faciliter la tâche aux professionnels des médias. Car, selon elle, la lutte contre la maladie à coronavirus est inclusive et multidimensionnelle, et sans les médias, ”le combat contre cette maladie ne sera pas gagnée”.

Le bureau de l’UJT exhorte vivement les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et de se conformer aux mesures gouvernementales. Tout en appelant les uns et les autres à la prudence, le Bureau exécutif de l’UJT demande à tous les médias de ne pas baisser la garde dans cette lutte qui exige de ”nous, plus de sacrifice et de rigueur”.

Ousmane Diarra