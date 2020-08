Tchad : l’organisation Young diplomats célèbre la journée internationale de la jeunesse

Ce 15 août, l’organisation des jeunes « Young diplomats », célèbre la journée internationale de la jeunesse. C’est à Etena, à environ 30 km à la sortie sud de N’Djamena, que les jeunes ont décidé de célébrer cette fête qui se déroule chaque 12 août.

Célébré tous les 12 Août, la 20ème édition de la journée internationale de la jeunesse est placée sous le thème : « L’engagement des jeunes pour une action mondiale ». Un thème qui vise non seulement à mettre en évidence l’engagement des jeunes au niveau local, national ou mondial mais aussi « à tirer des leçons sur comment leur représentation et leur engagement dans la politique institutionnelle formelle peuvent être considérablement améliorés », estime le coordonnateur projet Young diplomats, Bello Yerima Yaya.

Sur ce, l’engagement de la jeunesse dans les instances de décision nationales et internationales est un plus car « non seulement les jeunes aident le pays mais ils se préparent le mieux pour impacter le changement dans le monde », poursuit-il.

Pour Idriss Zackaria, directeur régional Afrique de Young diplomats, cette journée est unique pour les jeunes et c’est important de la célébrer. « Nous ne pouvons que nous réjouir de cette belle journée. Nous la célébrons aujourd’hui pour parler de ce qui ne marche pas en milieu jeune. C’est l’occasion pour nous de revendiquer le respect de nos droits. C’est aussi un bon cadre pour réfléchir à comment faire pour avoir une place dans des instances de prise de décision nationale », déclare-t-il.

Les Youngs diplomats souhaitent militer pour que la jeunesse tchadienne soit sensibilisée sur l’importance de cette journée. Car elle reste jusque-là mal appréhendée par les jeunes tchadiens.

Jeux, sketch et autres activités sont au centre de cette journée.

Nguena Oundoum Cynthia