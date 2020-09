Tchad : L’Ordre des avocats suspend sa grève

JUSTICE – Le Conseil de l’Ordre des avocats du Tchad appelle à la reprise des activités sur toute l’étendue du territoire national, à partir du mercredi 30 septembre 2020.

C’est à travers un communiqué signé par le Secrétaire de l’Ordre Me DJIMADOUM KOUMTOG, que les avocats annoncent la reprise de leurs activités après une dizaine de jours de grève. C’est suite à l’incident qui s’est produit le 17 septembre 2020 au palais de justice de N’Djaména.

Le Conseil de l’Ordre des avocats a, au cours d’une réunion tenue le 29 septembre, non seulement passé en revue les points de revendications consignés dans son communiqué de presse du 17 septembre 2020, mais s’est aussi appesanti sur les actions menées et en cours afin de trouver des solutions idoines aux problèmes posés.

Le Conseil dit apprécier au moment opportun l’arrestation et le jugement du fuyard du 17 septembre 2020 et de ses complices.