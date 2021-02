Tchad : l’Optical Site Network d’Amdjarass est à 60% de réalisation

Le directeur général adjoint de l’Agence de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), Mahamat Youssouf Annadif, a visité ce 13 février, le chantier de construction de l’Optical Site Network (OSN) d’Amdjarass, pour suivre l’évolution des travaux.





L’Optical Site Network est l’équipement utilisateur chargé de terminer la fibre optique dans un réseau d’accès à Internet de type FTTH. Il fait la conversion du signal optique en signal électrique. Celui d’Amdjarass comprendra des salles techniques et un magasin pour stockage des accessoires.





Cette visite est initiée dans le cadre du suivi de l’évolution des travaux menés sur le terrain. Selon le chef de mission contrôle et suivi des travaux, Abdelsalam Abdelaziz Haggar, les travaux effectués se situent à 60% de réalisation. Il explique ensuite que l’Optical Site Network d’Amdjarass sera alimenté en énergie hybride, solaire et thermique et que la plupart des OSN sont presque achevés sur le linéaire de la fibre optique Abéché-Amdjarass.



Avant de terminer cette visite, le directeur général adjoint de l’ARCEP, Mahamat Saleh Annadif, a demandé aux exécutants des travaux de les achever dans le délai imparti.





Notons que la fibre optique d’Amdjarass sera reliée au Backbone d’Abéché situé sur le tronçon à fibre optique Adré-N’Djamena.