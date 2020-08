Tchad : « L’Onasa doit se mouvoir pour apporter des réponses adéquates à la population », Mahamat Annadif Youssouf

Le 18 août, l’Office national de sécurité alimentaire (Onasa) a tenu sa session extraordinaire du conseil d’administration. A l’ordre du jour, prise de service de Mahamat Annadif Youssouf, nouveau président du Conseil d’administration (PCA) dudit office.

Cette session extraordinaire a un seul point inscrit à l’ordre du jour, précise d’entrée Gamar Assileck, Directeur général de l’ONASA. Il informe que le nouveau PCA a déjà visité plusieurs services sous tutelle ou partenaires de l’Onasa mais qu’il est de coutume qu’un PCA soit installé lors d’une session du Conseil d’administration.

Nouvellement nommé, Mahamat Annadif Youssouf, a pris officiellement service ce 18 août lors de cette session extraordinaire du Conseil d’administration. Ouvrant la session, il rappelle le contexte économique marqué par la chute des cours du pétrole et la pandémie de la covid-19, qui a entraîné la flambée des prix des denrées alimentaires ayant des conséquences énormes sur les ménages.

Face à cette situation, Mahamat Anadif Youssouf déclare que « l’Onasa dont le rôle principal est la constitution et la gestion des stocks, des réserves stratégiques, des produits alimentaires doit se mouvoir pour pouvoir apporter des réponses adéquates à cette calamité qui menace notre population ».

Il précise aussi que la présente session du conseil donne « des orientations et directives claires à la direction de l’Onasa par rapport à la constitution et la gestion des stocks de réserve stratégique des denrées alimentaires en cette période de crise économique et sanitaire».

Le nouveau PCA assure que la nouvelle présidence du Conseil d’administration, dotée d’un cabinet et en tant qu’organe de suivi, « veillera à ce que les recommandations et les directives issues de cette session soient appliquées à la règle ».

Mahamat Anadif Youssouf informe enfin que le conseil qu’il préside sera très regardant dans la gestion de l’Onasa.