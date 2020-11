Tchad : Lions Quest forme des enseignants en technique d’animation

EDUCATION – Lion Quest Tchad offre une formation en technique d’animation aux enseignants, du 26 au 28 novembre, dans les locaux de la Maison de la femme. Une formation placée sous le thème ” Eduquer pour un meilleur avenir “.

Lion Quest est un programme socio-émotionnel qui permet aux jeunes d’avoir une connaissance de leur personne et pouvoir prendre des décisions responsables. Faire apprendre et transmettre ces valeurs aux enfants est le cheminement vers lequel s’oriente l’initiative qui en est à sa troisième édition au Tchad. Ce programme a été implémenté par les Etats-Unis en partenariat avec les ministères de l’Education nationale; de la Jeunesse et des sports et celui de la Femme.



Pour le formateur Sfeir Nady, il s’agit d’un programme éducatif pour répondre à une certaine crise de l’enseignement. ” Nous pensons que l’éducation est en crise car à l’école, les enfants apprennent à lire et à écrire mais on ne leur apprend pas à vivre “, constate-t-il.

Il ajoute que ” pour réussir dans la vie, il ne s’agit pas seulement d’avoir un haut quotient intellectuel ou d’avoir des diplômes, encore faut-il savoir vivre ”. L’idée, dit-il, c’est de passer de l’enseignement à l’éducation.



Le Lion Quest Tchad entend implanter cette initiative dans les programmes scolaires pour initier les enfants aux bonnes valeurs morales.