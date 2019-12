Tchad : l’imprimerie du CNC bientôt opérationnelle

COOPERATION – Le ministre de l’Education nationale accompagné de l’ambassadeur turc au Tchad a visité ce lundi au centre national des curricula les installations de l’imprimerie “ISTANBUL’’ offerte par l’agence turque de coopération et de coordination.

Financée à hauteur de 500.000 dollars par la République de Turquie à travers son agence de coopération Tika, l’imprimerie Istanbul est localisée dans les locaux du centre national des curricula, au quartier Paris-Congo.

Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique et la délégation de l’ambassade de la Turquie au Tchad ont visité les travaux d’installation du site ce 23 décembre 2019. Les autorités ont parcouru de fond en comble l’édifice abritant l’imprimerie. Les techniciens turcs ont expliqué aux visiteurs tout le circuit d’impression et ont effectué des tests y relatifs.

Une vue des installations de l’imprimerie Istanbul du CNC

L’ambassadeur turc au Tchad, Sabri Ergan se dit fier de cette réalisation. “La fondation Tika est prête à livrer à l’imprimerie des manuels scolaires promises par le président Erdogan’’, déclare-t-il. Il n’a pas également manqué d’exprimer sa reconnaissance et ses remerciements à l’égard du ministère de tutelle pour son appui pour la concrétisation de ce projet. Sabri Ergan a profité de l’occasion pour annoncer la fin de son séjour au Tchad. L’imprimerie permettra aux élèves tchadiens d’avoir des manuels conçus sur place.

Le ministre de l’éducation nationale, Aboubakar Assidick Tchoroma souligne que “les équipements sont bien installés’’. Cette imprimerie vient consolider la bonne relation entre la République de la Turquie et celle du Tchad en matière de coopération, en tout genre. Pour lui, les installations sont réalisées à 98%. L’imprimerie sera bientôt inaugurée par le chef de l’Etat, Idriss Déby Itno.