Tchad: les Transformateurs annoncent que Fatimé Soumaïla n’a pas quitté le parti

Dans un direct sur Facebook, le président du parti les Transformateurs, Dr Masra Succès a indiqué que Fatimé Soumaïla n’est plus trésorière mais qu’elle reste membre du parti. Succès d’indiquer qu’il va lui confier d’autres responsabilités.

En effet, hier, sur sa page Facebook, Fatimé a annoncé qu’elle n’est plus trésorière des Transformateurs ni cadre du parti. Une sortie qui a fait beaucoup parler. D’autant plus que ni la concernée ni les responsables du parti n’étaient disponibles pour en dire plus. C’est désormais chose faite.