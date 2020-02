Tchad : les raisons du mouvement d’humeur des étudiants du campus de Toukra

ÉDUCATION – Les étudiants du campus de Toukra manifestent ce lundi 10 février. Ils revendiquent l’amélioration des conditions d’études.

Il est 9h. Vent poussiéreux et brouillard rendent la visibilité un peu réduite. A l’entrée principale du campus universitaire de Toukra, la température n’est pas normale. Etudiants et policiers prennent position. « Allons au front, manifestons » lancent les étudiants. La Police ne s’est pas fait prier pour stopper la manifestation. Une pluie de gaz lacrymogènes s’abat sur le campus. Débordé, une intervention du GMIP surgit. C’est le sauve qui peut. Chacun prend la direction qui lui semble bon. Des sacs à dos, des paires de chaussures et autres articles sont abandonnés sur le lieu.

En effet, les étudiants réclament

-la réhabilitation de la bourse d’équipements

-l’amélioration de la bibliothèque et les conditions de transport

-la réouverture des toilettes fermées à cause du manque d’hygiène ;

-l’augmentation des tables bancs ;

– l’accès à l’Internet (wifi) sur le campus ;

-réouverture du restaurant moderne du campus ;

-l’augmentation des bus ;

-l’ouverture du logement ;

-la sonorisation dans les amphithéâtres

Ces revendications ont été listées à l’assemblée générale tenue le 23 janvier 2020 par les étudiants. Un délai allant du 3 au 10 février 2020 a été accordé aux autorités en charge de l’enseignement supérieur de répondre à ces préoccupations. L’expiration du préavis a donné lieu à la manifestation de ce lundi 10 février.

À l’heure où nous sommes, la manifestation continue encore.

Djimhodoum Serge