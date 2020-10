Tchad: Les projets annuels de performance (PAP) sont actualisés

Il est lancé ce 06 octobre, les travaux d’actualisation des projets annuels de performance (PAP) de 28 ministères sectoriels qui s’intègrent dans la série de 19 activités distinctes devant permettre d’élaborer le projet de loi de finances 2021.

La production des PAP ressort dans les instructions du Maréchal Idriss Deby Itno, consignées dans la lettre circulaire N°0001/PR/2020 du 14 septembre 2020, relative à la préparation du budget général de l’Etat pour l’exercice 2021. Ainsi, le ministère des Finances et du Budget et les ministères sectoriels se présentent à cet exercice dans le cadre de la poursuite des réformes des finances publiques et pour permettre d’assurer une transition harmonieuse vers les nouvelles présentations du budget. Il en est de même pour l’informatisation qui figure dans la lettre circulaire précitée notamment, l’élaboration et l’exécution du budget de l’Etat pour l’exercice 2021. Il concernera également le nouveau système d’information et de gestion des finances publiques(SIGFIP).



« La promulgation en février 2014 de la loi organique N°004/PR/2014, relative aux lois de finances ( LOLF), a constitué un évènement catalyseur. Deux ans plus tard, en 2016, avec le concours de la Banque mondiale, le ministère des Finances et du Budget est parvenu à produire des projets annuels de performance de cinq ministères pilotes. En 2017 et 2018, ces efforts se sont poursuivis avec le concours financier de l’UNICEF et l’appui technique du pôle PNUD Dakar, dans le cadre du projet PACIE, mis en œuvre par la commission de la CEMAC. Enfin, en 2019, et dans le cadre du programme d’appui à la consolidation de l’Etat(ACET2) financé par l’Union européenne, 25 maquettes et 79 programmes ont été produits », souligne la secrétaire d’État aux Finances et au Budget, Mme Ndolenodji Alixe Naimbaye.



Au terme de cet atelier, les PAP 2021 actualisés seront consolidés et annexés au PLFI à titre d’information pour édifier l’Assemblée nationale sur la présentation budgétaire qui entrera pleinement en vigueur à partir de 2022.