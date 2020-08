Tchad : les parlementaires vulgarisent les textes réglementaires contre l’alcool, la drogue et le tabac à Moundou

Une journée d’information, de sensibilisation et de vulgarisation des textes réglementaires contre le tabac, l’alcool et la drogue est ouverte ce 21 août à Moundou, dans la province du Logone Occidental.

La cinquantaine de participants à cette journée de sensibilisation à Moundou, est issue des organisations et associations des jeunes et femmes du Logone Occidental. Cette journée d’information, de sensibilisation et de vulgarisation des textes sur la lutte antitabac, l’alcool et la drogue vise, selon le Député Djénguinandé Laoumbo Malachie, président des parlementaires pour la lutte antitabac l’alcool et la drogue, à fournir le maximum d’information sur les méfaits de la consommation ces produits. Ceci, en vue d’un changement de comportement à l’effet de relever au passage le niveau de l’espérance de vie.

« La consommation d’alcool, du tabac et de la drogue est à la base des pathologies telles que le cancer, la cirrhose, l’hépatite, le diabète etc. qui conduisent le plus souvent au trouble de comportement, la paralysie, l’arrêt cardiaque puis à la mort », fait remarquer le délégué à la santé du Logone Occidental Ndjékainkoulayom Démbayo Honoré.

« C’est au regard de ces graves méfaits que le Tchad a signé des conventions, élaboré et adopté des textes et lois allant dans le sens de la lutte contre la consommation du tabac pour garantir la santé de la population » souligne le député Issa Bady. Il cite à titre illustratif, la loi 10 portant réglementation de la consommation des cigarettes ; le décret 1522 fixant les modalités d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail et de transport public et le décret 1523 de 2019 portant prévention de l’ingérence de l’industrie du tabac dans les politiques de santé.

Des lois et décrets qui soufrent d’un problème d’applicabilité, souligne Djénambé Ngomaidé, Délégué provincial de l’Association Tchadienne pour la Promotion des Droits Humains. Au terme des échanges, les participants sont résolus à répercuter le massage au près de la population ignorante.

Parfait Ndo-dangsou