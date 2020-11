Tchad : les opérateurs de téléphonie mobile ont versé 68,4 milliards à l’Etat en 2019

L’Observatoire du marché des télécommunications, a procédé à un état des lieux du secteur de la télécommunication de l’année 2019 lors d’une cérémonie de présentation qui s’est déroulée hier 04 novembre.

L’étude menée par l’Observatoire dans le secteur des télécommunications au Tchad montre une croissance de 9,7% en 2019. ‘’Cela porte le nombre des abonnés du secteur des télécommunications à 7,7 millions en 2019, ce qui équivaut à une augmentation de 679 823 nouveaux abonnés’’. Cette augmentation a été positive chez tous les opérateurs, à l’exception de Sotel Fixe et quelques fournisseurs d’accès a internet (FAI).

Le taux de pénétration du secteur est passé de 45,9% à 48,9% entre 2018 et 2019. Suite à la baisse du nombre d’utilisateurs de SMS d’Airtel, le nombre d’utilisateurs global de SMS a baissé de 1,2% et s’est établi à 1,5 million en fin 2019. On compte globalement 175 000 utilisateurs actifs de service financier mobile pour un nombre total d’inscrits de 1,8 millions.

D’après l’Observatoire, le secteur des télécommunications contribue fortement à l’économie tchadienne à travers les impôts, les taxes, les redevances et autres contributions.

En 2019, les opérateurs de téléphonie mobile ont contribué à hauteur de 68,4 milliards de francs CFA, soit plus de la moitié de leur chiffre d’affaires hors taxes.

L’Observatoire est un outil qui permet aux opérateurs d’apprécier leurs parts de marchés de façon objective, et aux gouvernement et institutions internationales qui peuvent disposer de données fiables.