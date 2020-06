Tchad : les mesures contre le Coronavirus « ont été bénéfiques pour les jeunes »

Le 17 juin, par visioconférence, Mahamat Nassour Abdoulaye, ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi, a participé à la réunion consultative des ministres de la jeunesse de l’Union Africaine. Il a appelé les autres Etats à s’inspirer du « modèle tchadien » pour répondre à la Covid-19.

«Aux yeux du Gouvernement tchadien la riposte a produit un résultat encourageant au regard de la courbe qui décroit chaque jour», a estimé Mahamat Nassour Abdoulaye lors de cette rencontre. La réunion a pour objectif la définition des stratégies de mobilisation des fonds pour la lutte contre la Covid-19. Et surtout, la mise sur pieds des cadres stratégiques pour soutenir les jeunes.

Pour Mahamat Nassour Abdoulaye, en dehors de la promotion des mesures barrières, d’autres mesures « d’accompagnement socio-économique ont été prises en faveur des populations. Plus spécifiquement ces mesures ont été bénéfiques pour les jeunes ». Le cumul de toutes ces mesures justifie les résultats encourageants que le Tchad a enregistrés dans cette lutte, a t-il poursuivi. Il a cité entre autres mesures en faveur des jeunes, l’organisation des cours à distance, l’intégration à la fonction de plus 1 600 jeunes ou encore le décaissement de 30 milliards de francs CFA pour financer l’entrepreneuriat des jeunes.

Après avoir exposé les stratégies adoptées par le Tchad pour répondre à cette crise sanitaire, Mahamat Nassour Abdoulaye a déclaré que les différentes mesures prises au Tchad, « constituent des éléments de bonnes pratiques qui peuvent être partagés » au sein de la communauté africaine.

Fort de ce succès, il a recommandé des actions urgentes telles que l ‘appui à l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes, le renforcement des systèmes de santé africains pour mieux se préparer à d’éventuelles pandémies ou encore le soutien à la relance des activités économiques et sociales.

Pour y arriver, le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi a suggéré aussi à l’Union Africaine, la mise en place d’institutions ou de cadres nationaux et continentaux au sein desquels, des stratégies de et réflexions pour la promotion des initiatives des jeunes pourraient être développées.