Tchad : les messagers du Christ lancent leur premier album

RELIGION – La chorale les messagers du Christ de l’Eglise fraternelle luthérienne du Tchad, Chagoua 2 a lancé son premier album ” Mon berger fidèle” le 29 décembre 2019. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de l’Assemblée bonne nouvelle au quartier Sabangali.

Le lancement est couplé à l’anniversaire des 30 ans de la Chorale les messagers du Christ. Ce 29 décembre à l’Assemblée chrétienne La bonne nouvelle sise au quartier Sabangali, est lancé le nouvel album de la chorale de l’Eglise fraternelle luthérienne de Chagoua 2 nommé “Mon berger fidèle”.

Il est le tout premier album audio-visuel des “messagers du Christ” et est composé de dix titres.

Moment pour le pasteur Gassina Martin d’exhorter le public dans les Psaumes de David le numéro 23, du premier verset au sixième.

Le psalmiste de dire : “Cantique de David. L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.

Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde.”

L’homme de Dieu s’est attardé sur un extrait du passage qui dit : “l’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien”. Pour lui, Dieu est le berger et les chrétiens, son troupeau. Le Berger est symbole de la sécurité, d’une correction entre autres. A l’image de David, le pasteur Gassina Martin invite tout le monde à être en communion parfaite avec Dieu. Pour lui de conclure en lançant un appel aux enfants de Dieu de louer Dieu en vérité.

Il faut retenir que la chorale est née le 5 mars 1989 à N’Djamena. Elle est dirigée par une équipe composée d’au moins six personnes. Elle a commencé par les instruments traditionnels mais c’est en 2005 qu’elle s’octroie des matériels plus modernes. L’album a été consacré par le pasteur Pallai Paul.