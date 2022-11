Tchad : les membres de la CNDH à l’école du renforcement des capacités opérationnelles

Le projet de renforcement des capacités opérationnelles de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Tchad (CNDH) est lancé ce mercredi 23 novembre 2022. Le coup d’envoi de la cérémonie a été donné par la secrétaire d’État à la Justice et aux Droits Humains, Bourkou Louise.

Le projet de renforcement des capacités opérationnelles de la CNDH sur les techniques de surveillance des opérations d’application de maintien de l’ordre par les forces de sécurité intérieure vise à améliorer accès à la justice des victimes de violation et d’abus des droits de l’Homme. Le projet est financé par l’Union européenne/Bureau pays du Haut- commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme au Tchad à hauteur de 405 085 dollars soit 238 189 920 FCFA.

Dans son allocution, la secrétaire d’État à la Justice et aux Droits humains, Louise Bourkou affirme que la question de la gouvernance et le respect des droits humains est au centre de la préoccupation des plus hautes autorités. “La CNDH qui dispose d’une personnalité juridique fait la fierté du Tchad à travers ses activités, elle contribue à la liberté et démocratie, car elle est la passerelle entre la société civile et le gouvernement“, souligne Bourkou Louise.

Lançant le projet, Belngar Larmé, représentant le président de la CNDH, affirme que ce projet arrive à point nommé au moment où les défis et les besoins de promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales interpellent sans exception tous les acteurs de la vie sociopolitique du pays. “Je voudrais ici rassurer les partenaires que toutes les dispositions sont prises pour la réalisation de ce projet qui est le premier du genre pour notre jeune institution“, explique-t-il.