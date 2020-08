Tchad : les medias publics et privés sont complémentaires et non des adversaires selon Cherif Mahamat Zene

Le Ministre de la communication porte-parole du Gouvernement, l’ambassadeur Cherif Mahamat Zene a visité les chaines de télévision privées Electron TV et Alnassour ce 27 août.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de renforcer le lien entre les medias publics et privée de la place. C’est pour renforcer les liens et de rassurer les chaînes de télévision privées qu’elles ont le total soutien du gouvernement.

Les échanges entre le ministre et les responsables des deux télévisions ont tourné autour de certaines difficultés auxquelles font face.

A ETV comme Alnassour, ce sont presque les mêmes préoccupations qui ont été soumises au chef du département de la communication par les Présidents directeurs généraux des deux chaînes, à savoir l’accès aux sources officielles d’information ,le manque de subvention de l’Etat aux télévision privées et l’accès a l’énergie pour faire fonctionner les appareils en temps plein. Les responsables d’ETV ET de Alnassour ont profité de ce moment pour proposer la mutualisation des efforts pour la coproduction et aller sur un satellite.

Dans son intervention, le Ministre de la communication les rassure du soutien du gouvernement. Il a fait savoir que les medias privés restent des partenaires privilégiés et doivent convenablement faire leur travail d’éveil de conscience, d’éducation et de divertissement.