Tchad : les maisons d’arrêt seront sensibilisées contre les IST/VIH-SIDA et la COVID-19

Le vendredi 24 juillet, le Centre pluridisciplinaire pour la recherche et l’action pour le développement du Tchad (CPRAD/T) a lancé le projet de prévention et riposte contre les pandémies de la Covid-19 et du VIH/SIDA. Il s’agit d’une opération de sensibilisation de masse et dans les prisons.

« Ce projet dont nous lançons officiellement les activités aujourd’hui, s’inscrit dans l’appui aux institutions de la chaîne pénale au Tchad. Il s’agit surtout de porter un appui aux pensionnaires des maisons d’arrêts de ces 5 agglomérations », a précisé Dr Rititingar Appolinaire, président du Centre pluridisciplinaire pour la recherche et l’action pour le développement du Tchad. Il informe que l’objectif de ce projet est « d’être solidaires avec lesdits pensionnaires, de les aider à faire face à des moments difficiles qu’ils connaissent».

Pour le compte de ce projet, les villes de N’Djamena, Laï, Koumra, Sarh et Bol sont ciblées. A cet effet, le CPRAD/T compte mettre à la disposition des pensionnaires des maisons d’arrêts, des réactifs pour les tests de dépistages Covid-19 et VIH/SIDA, des cache-nez, des savons et des gels hydroalcooliques.

Sur le choix des prisons comme cibles de ce projet, le président-fondateur du CPRAD/T justifie que « s’il y a une vie en prison, il y a aussi une vie en dehors de la prison ». C’est pourquoi, dit-il, « le Centre a eu l’idée d’aller vers nos compatriotes en les sensibilisant à la vie ».

Ce projet est soutenu par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), à travers le projet d’Appui au renforcement des institutions de la chaîne pénale au Tchad. Un partenaire qui selon le président-fondateur du CPRAD/T, appuie les activités du centre depuis un moment.

Noudjimadji Perline