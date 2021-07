Tchad : les magistrats suspendent leur grève suite à un début d’exécution de leurs revendications

Ce vendredi 9 juillet, les magistrats se sont réunis en assemblée générale pour évaluer la grève illimitée lancée le 28 juin pour protester contre l’insécurité à laquelle ils font face. A la sortie de cette rencontre, ils ont décidé de lever la grève pour trois semaines.

Selon le président du Syndicat des magistrats du Tchad (SMT), Moussa Wadé Djibrine, la grève a été levée pour trois semaines parce que les points de revendications ont connu un début d’exécution. « Pas total mais c’est un début d’exécution donc nous avons estimé nécessaire de suspendre juste pour trois semaines, le temps de donner aux autorités de réaliser définitivement nos points de revendication », explique-t-il.

Ces points concernent le déploiement des éléments de sécurité, 50 éléments dans les cours d’appel de N’Djamena et des provinces. « On attend un rapport venant de l’administration pour l’effectivité des gens sur place. Et progressivement les tribunaux aussi », détaille Moussa Wadé Djibrine.

La reprise est effective à l’exception de trois tribunaux pour des raisons de sécurité. Il s’agit du tribunal d’Oum-Hadjer, le tribunal de Tiné et la justice de paix de Mani. « L’AG a demandé que ces tribunaux restent fermés », conclut-il.