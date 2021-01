Tchad : les jeunes du centre Dakouna Espoir au rythme de ‘’la danse du Maréchal’’

CULTURE- Dj Aleva Ndavogo Jude et les jeunes du centre d’accueil Dakouna Espoir ont offert un spectacle hier mercredi 27 janvier à l’espace Fest’Africa de Moursal dans le 6e arrondissement de la capitale. C’est une activité de sensibilisation pour la récupération ‘’des enfants de la rue’’.

Vêtu d’une tunique noire, Aleva Ndavogo Jude dirige lui-même la danse. Pour le président du centre Dakouna Espoir, Aleva Jude, le concept “la danse du Maréchal” est initié pour faire connaitre au monde entier les sacrifices accomplis par les filles et fils du Tchad sous le leadership du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno pour la stabilité et la sécurité en Afrique.

Selon Aleva Jude, les actes du Maréchal doivent interpeller les Tchadiens au patriotisme, au travail et à l’engagement citoyen pour le développement de notre pays. « Nous voulons profiter de cette occasion pour plaider auprès du Maréchal du Tchad du fait des nombreuses difficultés que nous rencontrons en ce temps de pandémie de covid-19 dans la prise en charge de ces enfants qui ont quitté la rue depuis 6 ans pour être au Centre Dakouna Espoir », implore-t-il.

Lire aussi: Tchad : Avec les mesures contre le coronavirus, la situation des ”enfants de la rue” se dégrade

« Nous lui demandons précisément de s’impliquer personnellement afin que nous puissions avoir la reconnaissance du gouvernement et une étroite collaboration dans tous les secteurs afin d’éradiquer le phénomène d’enfants des rues au Tchad », sollicite-t-il.

Il est à noter que le centre Dakouna Espoir, vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants et jeunes en situation difficile et à promouvoir leur droit à l’éducation par l’appui à la scolarisation et à la formation professionnelle. La danse est le principal moyen de sensibilisation que prône Dakouna Espoir.