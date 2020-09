Tchad : Les forces de sécurité instruites de faire appliquer les mesures contre le Coronavirus

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, par ailleurs coordonnateur du sous-comité défense et sécurité de lutte contre la covid-19, a fait ce 19 septembre, un point de presse dans son cabinet. Il a lors de cette occasion appelé la population au respect des mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du coronavirus.

Le sous-comité défense et sécurité de lutte contre le coronavirus constate avec regret que certains de nos concitoyens violent allègrement les mesures barrières ouvrant ainsi une voie à des nouvelles contaminations ces derniers jours. Ainsi, il tient à rappeler à toute la population tchadienne au respect de ces différentes mesures barrières qui sont d’ailleurs, estime le sous-comité, nettement allégés.

Par la même occasion, le général Djontan Marcel Hoïnati, appelle à la prise de conscience de toute la population afin d’éviter des attroupements dans des places mortuaires et mariages, de respecter la mesure du port obligatoire de masque et l’interdiction formelle du transfert des dépouilles mortelles d’une localité à une autre.

Aux transporteurs urbains et interurbains, de respecter scrupuleusement les termes de l’arrêté 048 du ministère des transports du 15 septembre 2020 portant conditions d’exploitation des activités de transport urbain et interurbain des personnes pendant la pandémie du covid-19.

Il s’agit de la disponibilité des dispositifs de lavage des mains au niveau des agences de voyage ; du nettoyage des véhicules avec des désinfectants au moins une fois par jour ; du respect de la distanciation physique au niveau des guichets ; du port de masque de protection pendant toute la durée du voyage ; de l’interdiction de toute activité et vente à bord du véhicule ; du respect du nombre des places prévues dans la carte grise du véhicule ; de l’ouverture des fenêtres des bus afin de permettre une meilleure aération.

Les leaders religieux sont également appelés à faire respecter les mesures de distanciation sociale dans les lieux de culte et le lavage obligatoire des mains, ainsi que le port obligatoire de masque. Aux responsables des bars, restaurants, boites de nuit et cinémas, de se conformer strictement au respect des mesures barrières.

Le responsable du sous-comité défense et sécurité interpelle pour la énième fois la population au respect des heures du couvre-feu qui commence à partir de 23H00 jusqu’à 5H du matin.

Tous les contrevenants, prévient-il, seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur. Il instruit les responsables en charge de la sécurité et les hommes placés sous leurs ordres à appliquer strictement les mesures édictées par les plus hautes autorités dans la discipline et le respect des droits de l’homme.