Tchad : les femmes de la CNPS aident des orphelins à préparer la Noël

SOCIÉTÉ – L’association des femmes engagées de la CNPS ont remis des dons à quatre orphelinats de N’Djamena le samedi 21 décembre 2019. Ces présents s’inscrivent dans les préparatifs de la fête de Noël.

C’est au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) que la cérémonie de remise de dons à quatre orphelinats de N’Djamena s’est déroulée. Il s’agit des orphelinats Shalom, OPRET, APSOA et celui du 9e arrondissement.

Des dons composés d’habits, jouets ont été remis par ces femmes aux orphelins ainsi que de gros lots aux responsables des orphelinats bénéficiaires de ce geste de charité.

Cet élan de cœur s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la fête de Noël, fête dédiée aux enfants. “Ce qui justifie notre geste, c’est de donner du sourire à ces enfants démunis“, a expliqué Tchombi Rosine, présidente de l’association des femmes engagées de la CNPS. Et pourquoi le choix sur les orphelins ? Tchombi Rozine répond : “Parce qu’eux ils n’ont pas des gens qui vont leur venir en aide avec les cadeaux. C’est pourquoi on a décidé de leur donner ce petit sourire.” L’AFE/CNPS n’en est pas à sa première. “Nous sommes à la deuxième année. Et nous espérons que l’année prochaine, nous ferons plus“, a déclaré Tchombi Rosine.

Joie, remerciements, danse, jeux concours et cocktail ont animé cette cérémonie qui a vu la présence du personnel de la CNPS et d’autres invités.