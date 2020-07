Tchad : les étudiants de l’institut AVD ont regagné les salles de classe

EDUCATION – Après 24 heures passées dehors, les étudiants de l’Institut Groupe AVD regagnent les salles de classe ce jour 10 juillet. La solution a été trouvée suite à la réunion tenue avec le fondateur et l’équipe dirigeante, dans l’après-midi du 9 juillet.

Après leur mouvement d’humeur, les étudiants du groupe AVD ont regagné les salles de classe. Ils avaient protesté contre l’ordre de paiement des mensualités de mars, avril et mai, intimé par l’administration dudit groupe.

A la sortie d’une réunion avec l’équipe dirigeante et le fondateur, une solution a été trouvée. Selon l’administration, une nouvelle proposition leur a été faite. Ainsi il ne sera plus question de payer maintenant les frais d’inscription et de réinscription tel que demandé précédemment. « Les frais du mois de mars seront payés à la fin de l’année en cours, pour le mois d’avril en fin de l’année prochaine et pour le mois de mai en fin d’année de finition », a fait comprendre le chef des services de la scolarité, Dampété Routouang.



Il a par ailleurs indiqué que l’institut fonctionne avec la paie des étudiants, tout de même l’administration comprend le mécontentement des étudiants.

En rappel, l’administration a refusé l’accès en salle aux étudiants de l’institut AVD qui n’ont pas versé les frais mensuels d’inscription et de réinscription de mars, avril et mai. Ce qui a mécontenté ces derniers et a débouché sur une manifestation.