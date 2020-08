Tchad : les énarques outillés sur le savoir-vivre

Ce 14 août, est ouvert pour deux jours, un séminaire de formation sur le savoir-vivre à l’attention des élèves du second cycle de l’Ecole nationale d’administration (ENA).

« Chacun de nos gestes véhicule un message. Le hochement des sourcils ou l’intensité du regard, le clignement des yeux ou les mimiques du visage, tout est expression. Et ne pas savoir maitriser ces expressions, c’est courir le risque de mal se comporter, ce qui pourrait avoir de conséquences néfastes sur nos relations tant personnelles que professionnelles », a déclaré d’entrée, Senooussi Hassana Abdoulaye, Directeur général de l’ENA aux élèves du second cycle de l’ENA.

Ouvert officiellement par Mariam Mahamat Nour, PCA de ladite école, ce séminaire qui se tient du 14 au 15 août a pour but de fournir à ces futurs cadres de l’administration des règles élémentaires du savoir-vivre. Selon le Directeur général de l’ENA, il y a trois savoirs. Les deux premiers, notamment le savoir et le savoir-faire sont enseignés dans les salles de classe. Ce séminaire est destiné à apporter aux énarques, le savoir-vivre qui est un outil très important. Car, dit-il, « force est de constater que la maitrise des bonnes manières, même élémentaires échappe souvent à beaucoup de personnes ».

S’appuyant sur ses débuts difficiles dans le gouvernement en 1991, Mariam Mahamat Nour, rappelle que les règles du savoir-vivre sont un facteur d’intégration et de réussite dans le milieu professionnel. Pour éviter de vivre les exemples de ses débuts malheureux, elle a instruit aux élèves de l’ENA qu’il est « important, voire impératif » pour eux d’anticiper pour apprendre les règles du savoir-vivre qui leur permettront d’être à l’aise au bon moment et au bon endroit. Parce que, insiste-t-elle, les bonnes manières « privilégient toujours et partout, l’harmonie et la bonne éducation dans les rapports humains ».

Durant deux jours, ces élèves du second cycle seront outillés des règles relatives aux usages protocolaires, les règles de base de la courtoisie, l’art de table, les codes vestimentaires et ceux de l’esthétique corporelles. Ces différentes thématiques seront animées par des personnalités des domaines de l’esthétique, de la communication, du conseil en image ou encore du stylisme.