Tchad : les doses préventives du Covidorgnanics destinées au personnel de santé

Ce 15 juin, le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, est devant les députés pour présenter la situation de la pandémie du coronavirus. La question sur la disponibilité et la distribution du remède malgache contre le coronavirus lui a été posée.

« Le 12 juin, nous avons réceptionné 19 500 doses de Covidorganics et nous avons mis dans les magasins de la Centrale pharmaceutique d’achat (CPA). 9 750 doses curatives et 9750 doses préventives », informe Mahamoud Youssouf Khayal.

Quant à la question de la disponibilité de ce médicament pour le public, le ministre de la Santé publique précise d’abord que les 9 750 doses curatives sont déjà en phase de partage entre les différents centre de prise en charge des malades du coronavirus. Selon lui, depuis « le 13 juin, nous avons donné les doses qui doivent allées aux provinces du Logone occidental, du Guera et du Kanem. Chacune des 3 a reçu 150 doses curatives et 150 préventives. »

Pour les doses préventives dont la gestion de la précédente commande a suscité beaucoup de polémiques dans les médias et sur les réseaux sociaux, Mahamoud Youssouf Khayal informe cette fois-ci que la priorité sera donnée au personnel de santé. « Les doses préventifs seront distribuées pour le moment au personnel de santé de première ligne ». En clair, les doses préventives seront données aux membres de la Commission nationale de riposte sanitaire et ses différentes sous commissions, les médecins traitants, les techniciens de laboratoire, les pharmaciens, et autres agents en contact direct avec les malades.

Pour de nombreux Tchadiens qui entendent entrer en possession de ce médicament préventif pour se protéger contre la pandémie, il va falloir patienter, au mieux, continuer à pratiquer les gestes barrières qui sont les premiers moyens les plus efficaces pour la prévention.