Tchad : les diplômés sans emploi se déchirent

Un groupe de diplômés sans emploi, en instance d’intégration à la Fonction publique, a décidé de destituer les quatre leaders de leur Plateforme. Les concernés rejettent ces accusations et parlent d’un groupe d’individus ”mal intentionnés” qui veulent déstabiliser la Plateforme pour des ”intérêts personnels”.

Le torchon brûle entre les membres de la « Plateforme des diplômés sans emploi, en instance d’intégration à la Fonction publique ». Le lundi, 11 octobre, certains se sont réunis, en assemblée générale, à l’école « Chagoua FDAR », dans le 7e arrondissement de N’Djaména, pour destituer les quatre leaders de ladite

Mais, pour les quatre coordonnateurs mis en cause, « ce groupe d’individus mal intentionnés qui se fait appeler Collectif des généraux n’est pas en position de décider de destituer. La plateforme ne peut en aucun cas permettre à des organisations satellites qui ne sont pas ses membres de destituer ses leaders », déclare Dounia Platou, lors d’un point-presse, fait ce mardi, 12 octobre.

« Notre organisation se porte bien (…) malgré les manipulations de certaines organisations naïves… », rassure Dounia Platou, tout en mettant « en garde tout individu qui tentera d’usurper le nom de la plateforme pour des fins personnelles ou politiques .»

La Plateforme des diplômés sans emploi en instance d’intégration, est créée par quatre Collectifs des diplômés qui sont : le Collectif des techniciens de biologie médicale et de la pharmacie, le Cercle des diplômés du troisième cycle du Tchad, le Comité des lauréats tchadiens diplômés des écoles professionnelles sous régionales et inter-Etats et le Collectif des diplômés en science de l’éducation.

