Tchad : les diplômés des écoles professionnelles d’Afrique se mobilisent pour la fonction publique

EMPLOI – Dans un communiqué, le comité des lauréats tchadiens, diplômés des écoles professionnelles sous régionales et inter-Etats en instance d’intégration à la fonction publique lance un appel aux retardataires pour finaliser les démarches.

Le comité des lauréats tchadiens, diplômés des écoles professionnelles sous régionales et inter-Etats en instance d’intégration demande aux lauréats retardataires ou des autres écoles professionnelles de prendre attache avec le comité par téléphone en vue d’une démarche d’intégration à la fonction publique.

Ces diplômés viennent des écoles suivantes : École nationale des régies financières et Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement du Burkina Faso ; Institut africain d’informatique, Institut de l’économie et des finances et Institut sous-régional multi sectoriel des technologies appliquées du Gabon ; École africaine des métiers de l’architecture et de l’urbanisme du Togo, École de l’hôtellerie et du tourisme du Cameroun et École inter- Etats de douane de la République centrafricaine.

Les contacts pour joindre le comité : + 235 66 20 67 41 ; + 235 66 38 64 40